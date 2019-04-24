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Emekliye en az 2 bin 546 TL! Memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

24.04.2019 09:32

Enflasyon tahminleri memur emeklilerinin yüzde 5'lik artışa ilaveten yüzde 2 fark alabileceğini gösterdi. Buna göre en düşük maaş 166 lira artışla 2 bin 546 lirayı bulacak. Peki emekli maaşlarında yaşanacak artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Memur emeklilerinin maaşın ne kadar artış görülecek? İşte merak edilen o detaylar...


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