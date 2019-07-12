29 yaş altındaki gençler dikkat! Devletten iş kuran gence çifte destek...

İŞTE ŞARTLARI

Vergi ve prim desteği için aranan şartlar ise özetle şöyle: "İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması."

