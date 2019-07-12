29 yaş altındaki gençler dikkat! Devletten iş kuran gence çifte destek...
Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. 29 yaş altındaki gençler kendi işlerini kurduğunda yıllık 10 bin 592 liralık primini devlet yatırıyor. 3 yıl boyunca da her sene 16 bin 550 liralık vergiyi ödemiyorlar. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini devlet karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ- Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca primleri devlet tarafından ödeniyor.
3 YIL VERGİDEN MUAF
Gençlere prim desteğinin yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. Gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. Burada iş kurdukları tarihte 29 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
İŞTE ŞARTLARI
Vergi ve prim desteği için aranan şartlar ise özetle şöyle: "İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması."
NASIL UYGULANIYOR?
Bu şartlar yerine getirilince, 75 bin liranın altında kazanç elde edilse bile yıllık beyanname gerekiyor. İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. Bunun altında kazanç elde edildiğinde istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmiyor. 75 bin liranın üzerinde kazanç elde edildiğinde ise kalan miktar gelir vergisine tabi oluyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 16 bin 550 lira seviyesinde bulunuyor.