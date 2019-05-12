Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor! İşte annelerin yararlanabildiği destekler...

● Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.



