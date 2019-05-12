Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor! İşte annelerin yararlanabildiği destekler...
Bugün Anneler Günü... Ülkemizde çalışan çalışmayan tüm anneleri koruyan düzenlemeler var. Hem izin imkanları hem de maddi destekler annelerin yanında. Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor. Peki ödemeler nasıl alınır? Kreş ve süt ödemesi kaç lira? Kimler erken emeki olur? Yarı zamanlı çalışma nedir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem annelerin merak ettiği o soruları yanıtladı. İşte detaylar...
12.05.2019 07:45
- Son Güncelleme: 12.05.2019 07:45
● Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.
DİĞER GALERİLER