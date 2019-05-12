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Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor! İşte annelerin yararlanabildiği destekler...

Bugün Anneler Günü... Ülkemizde çalışan çalışmayan tüm anneleri koruyan düzenlemeler var. Hem izin imkanları hem de maddi destekler annelerin yanında. Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor. Peki ödemeler nasıl alınır? Kreş ve süt ödemesi kaç lira? Kimler erken emeki olur? Yarı zamanlı çalışma nedir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem annelerin merak ettiği o soruları yanıtladı. İşte detaylar...

12.05.2019 07:45 - Son Güncelleme: 12.05.2019 07:45
Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor! İşte annelerin yararlanabildiği destekler...

Anneler için yasalarımızda koruyucu, destekleyici pek çok düzenlemeler yer alıyor. Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor. İşte bu destekler:

Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor! İşte annelerin yararlanabildiği destekler...

● 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor.

Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor! İşte annelerin yararlanabildiği destekler...

● Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.

Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor! İşte annelerin yararlanabildiği destekler...

● Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 6 bin 367 lirayı buluyor.

Anneler, 15 ayrı destekten yararlanabiliyor! İşte annelerin yararlanabildiği destekler...

● Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, 1'inci doğumda 60 gün, 2'nci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

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