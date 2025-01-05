2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

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🔔 PTT
PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2023 yılı için belirlenen promosyon tutarı 3.600 TL. 2025 yılı güncel promosyon gelişmeleri olduğunda detaylar haberimizde paylaşılacaktır.
💰 AKBANK
|Maaş Aralığı
|SGK Promosyonu
|Ek Promosyon
|Toplam Promosyon
|0 - 9.999 TL
|5.000 TL
|1.250 TL
|6.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|8.000 TL
|2.000 TL
|10.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|10.000 TL
|2.500 TL
|12.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
|3.000 TL
|15.000 TL
📌 SGK - 28.03.2024 TARİHLİ DUYURU
SGK tarafından 2024 Mart ayında yapılan düzenleme ile emeklilere yönelik promosyon ödemeleri artırılarak 8 bin ila 12 bin TL arasında belirlenmiştir.
🌟 2025 yılı zamlı emekli promosyonlarının ise Şubat veya Mart aylarında açıklanması beklenmektedir. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.