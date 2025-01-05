2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

📌 SGK - 28.03.2024 TARİHLİ DUYURU

SGK tarafından 2024 Mart ayında yapılan düzenleme ile emeklilere yönelik promosyon ödemeleri artırılarak 8 bin ila 12 bin TL arasında belirlenmiştir.

🌟 2025 yılı zamlı emekli promosyonlarının ise Şubat veya Mart aylarında açıklanması beklenmektedir. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.