PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

Emekli promosyonları, Ocak 2025 emekli maaşı zammının ardından büyük ilgi görmeye başladı. Emeklilere ödenecek promosyon miktarları, ek ödemelerle birlikte 24.000 TL'ye kadar ulaşıyor. Akbank, Garanti, Halkbank, Ziraat ve birçok bankanın promosyon tekliflerini sizler için derledik. İşte 2025 en yüksek emekli promosyonu veren banka...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 23:33 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 23:41
2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

Emekli maaşı promosyonları, Ocak 2025 itibarıyla yeniden gündemde. Bankaların sunduğu promosyon kampanyalarıyla emekliler için cazip fırsatlar sunuluyor. Ek ödemelerle birlikte promosyon tutarları 24.000 TL'ye kadar yükseldi.

2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

🏦 ZİRAAT BANKASI

  • Promosyon Tutarı: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon.
  • Koşullar: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşteriler yararlanabilir.
2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

🏦 GARANTİ BBVA

  • Promosyon Tutarları:
    • 0-10.000 TL maaş: 6.250 TL
    • 10.000-15.000 TL maaş: 10.000 TL
    • 15.000-20.000 TL maaş: 12.500 TL
    • 20.000 TL üzeri maaş: 15.000 TL
  • Ek Avantajlar:
    • Ücretsiz havale ve EFT.
2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

🏦 YAPI KREDİ

  • Promosyon Tutarları:
    • 0-9.999 TL maaş: 11.250 TL
    • 10.000-14.499 TL maaş: 15.000 TL
    • 15.000-19.999 TL maaş: 17.500 TL
    • 20.000 TL üzeri maaş: 20.000 TL
  • Ek Avantajlar:
    • İki fatura ödeme talimatına +2.500 TL.
    • 1.000 TL kredi kartı harcamasına +2.000 TL.
    • Mobil uygulama aktif kullanıma +500 TL.

2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

🏦 HALKBANK

  • Promosyon Tutarları:
    • 10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL
    • 15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL
    • 20.000 TL üzeri maaş: 12.000 TL
  • Koşullar: Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü veren SGK emeklileri faydalanabilir.

2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

🏦 QNB FİNANSBANK

  • Promosyon Tutarları:
    • 0-9.999 TL maaş: 6.250 TL
    • 10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL
    • 15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL
    • 20.000 TL üzeri maaş: 15.000 TL
  • Ek Avantajlar:
    • CardFinans Emekli Kartı ile yıllık 1.200 TL indirim.

2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

🏦 İŞ BANKASI

  • Promosyon Tutarları:
    • 0-9.999 TL maaş: 5.000 TL
    • 10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL
    • 15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL
    • 20.000 TL üzeri maaş: 12.000 TL
  • Koşullar: Promosyon, 3 yıllık taahhüt ve maaşın İş Bankası hesabına taşınması şartıyla ödenir.

2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

🏦 VAKIFBANK

  • Promosyon Tutarları:
    • 0-10.000 TL maaş: 5.000 TL
    • 10.000-15.000 TL maaş: 8.000 TL
    • 15.000-20.000 TL maaş: 10.000 TL
    • 20.000 TL üzeri maaş: 12.000 TL
  • Ek Avantajlar:
    • Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile 12.000 TL'ye kadar ek ödeme.
2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

💰 ING

💵 15.000 TL Nakit Promosyon

📄 Otomatik Fatura Talimatı

3.000 TL'ye kadar ek promosyon.

🟠 Turuncu Hesap Kampanyası

2.000 TL ek promosyon.

🌟 Avantajlar

  • 💳 Ücretsiz Para Transferi
  • 📈 %3,64 Faizli İhtiyaç Kredisi
  • 🎉 Kart Ücreti Yok, 2.000 TL Bonus!
2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

🔔 PTT

PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2023 yılı için belirlenen promosyon tutarı 3.600 TL. 2025 yılı güncel promosyon gelişmeleri olduğunda detaylar haberimizde paylaşılacaktır.

2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

💰 AKBANK

Maaş Aralığı SGK Promosyonu Ek Promosyon Toplam Promosyon
0 - 9.999 TL 5.000 TL 1.250 TL 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 10.000 TL 2.500 TL 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 3.000 TL 15.000 TL

2025 Ocak güncel emekli promosyonları: Garanti, Ziraat, ING, Akbank, İş Bankası, PTT, SGK...

📌 SGK - 28.03.2024 TARİHLİ DUYURU

SGK tarafından 2024 Mart ayında yapılan düzenleme ile emeklilere yönelik promosyon ödemeleri artırılarak 8 bin ila 12 bin TL arasında belirlenmiştir.

🌟 2025 yılı zamlı emekli promosyonlarının ise Şubat veya Mart aylarında açıklanması beklenmektedir. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.