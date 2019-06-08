2019 Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?
Çalışanların en çok merak ettikleri konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Kıdem tazminatına ilişkin pek çok soru geliyor. İşyeri taşınan, ücretine zam yapılmayan, patronu değişen tazminat hakkını merak ediyor. Peki işyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
08.06.2019 07:58
- Son Güncelleme: 08.06.2019 07:58
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