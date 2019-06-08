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2019 Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Çalışanların en çok merak ettikleri konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Kıdem tazminatına ilişkin pek çok soru geliyor. İşyeri taşınan, ücretine zam yapılmayan, patronu değişen tazminat hakkını merak ediyor. Peki işyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

08.06.2019 07:58 - Son Güncelleme: 08.06.2019 07:58
Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Çalışanların en çok merak ettikleri konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Kıdem tazminatına ilişkin pek çok soru geliyor.

Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İşyeri taşınan, ücretine zam yapılmayan, patronu değişen tazminat hakkını merak ediyor.

Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İşte gelen sorulardan en çok dikkat çekenler:

Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İŞYERİNİN SATILMASI DURUMUNDA İŞÇİ KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİ İSTEYEBİLİR Mİ?
Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, tüm personel aynı şartlarla çalışmaya devam eder. Devir nedeniyle tazminat ödenmesi gerekmez.

Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İŞYERİNİN TAŞINMASI VEYA ÇALIŞMA ŞARTLARININ DEĞİŞMESİ HALİNDE İŞÇİ TAZMİNATINI ALIP AYRILABİLİR Mİ?
İşyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür.

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