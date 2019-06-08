2019 Kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İŞYERİNİN TAŞINMASI VEYA ÇALIŞMA ŞARTLARININ DEĞİŞMESİ HALİNDE İŞÇİ TAZMİNATINI ALIP AYRILABİLİR Mİ?

İşyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür.