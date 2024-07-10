Emekliye ek zam takvimi belirlendi! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 12.500 TL kök maaş düzenlemesi yolda! Dul, yetim maaşlarına da...

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu ay yansıtılacak enflasyon zammı yüzde 24.73 olarak belirlendi. Ancak mevcut 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin artırılması için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmaların sonuçları, emeklilerin maaşlarına ne kadar yansıyacağı, bu ayki ödemelere yetişip yetişmeyeceği ve hangi şartlarda kimlerin bu artıştan faydalanacağı merakla bekleniyor.