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Emekliye ek zam takvimi belirlendi! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 12.500 TL kök maaş düzenlemesi yolda! Dul, yetim maaşlarına da...

Emekli maaşlarında artış için yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Bu düzenleme, yüzde 24.73'lük zam sonrası kök aylık ve ek ödemeleri toplamı yeni belirlenen taban tutarın altında kalan emeklileri kapsayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte dul ve yetimler de bu artıştan hisseleri oranında faydalanacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen düzenmeye dair detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 06:22 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 06:22
Emekliye ek zam takvimi belirlendi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 12.500 TL kök maaş düzenlemesi yolda! Dul, yetim maaşlarına da... 1

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu ay yansıtılacak enflasyon zammı yüzde 24.73 olarak belirlendi. Ancak mevcut 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin artırılması için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmaların sonuçları, emeklilerin maaşlarına ne kadar yansıyacağı, bu ayki ödemelere yetişip yetişmeyeceği ve hangi şartlarda kimlerin bu artıştan faydalanacağı merakla bekleniyor.

Emekliye ek zam takvimi belirlendi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 12.500 TL kök maaş düzenlemesi yolda! Dul, yetim maaşlarına da... 2

Yeni taban aylık ne kadar bekleniyor?

Halen 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin en az 12 bin liraya çıkması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 24.73 artış dikkate alınarak en düşük emekli aylığı ödemesinin 12 bin 500 lira seviyesine yükseltilebileceği de konuşuluyor. Daha yüksek bir tutar belirlenmesi de mümkün.

Emekliye ek zam takvimi belirlendi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 12.500 TL kök maaş düzenlemesi yolda! Dul, yetim maaşlarına da... 3

EMEKLİLERE TABAN AYLIK ZAMMI NASIL UYGULANACAK?

Yüzde 24.73 zamla hesaplanan yeni kök aylığının ve ek ödemesinin toplamı belirlenen taban aylığın altında kalanlar için Hazine desteği devreye girecek. '5510 Ek 19' kapsamında yapılacak bu ödemeyle emeklinin alacağı para yeni taban aylığa tamamlanacak.

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