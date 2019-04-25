Engelliye erken emeklilik imkanı! Erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir?
Ülkemizde engelliler için iki türlü emeklilik imkanı var. Birincisi vergi indirimi, ikincisi ise malulen emeklilik. Vergi indirimi alarak erken emekli olanlar, çalışırlarsa maaşları kesilmiyor. Peki erken emeklilik fırsatından kimler yararlanabilir? Ne kadar çalışma süresi gerekiyor? Engellilerin erken emeklilik imkanından yararlanması için hangi belgeler gerekiyor? İşte engelli emekliliğine ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
25.04.2019 07:55
- Son Güncelleme: 25.04.2019 07:55
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