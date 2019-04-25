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Engelliye erken emeklilik imkanı! Erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir?

Ülkemizde engelliler için iki türlü emeklilik imkanı var. Birincisi vergi indirimi, ikincisi ise malulen emeklilik. Vergi indirimi alarak erken emekli olanlar, çalışırlarsa maaşları kesilmiyor. Peki erken emeklilik fırsatından kimler yararlanabilir? Ne kadar çalışma süresi gerekiyor? Engellilerin erken emeklilik imkanından yararlanması için hangi belgeler gerekiyor? İşte engelli emekliliğine ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

25.04.2019 07:55 - Son Güncelleme: 25.04.2019 07:55
Engelliye erken emeklilik imkanı! Erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir?

Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkanları bulunuyor.

Engelliye erken emeklilik imkanı! Erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir?

Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik, sigorta olduktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarla oluyor. Ya da iş kazası ile gerçekleşiyor ve çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolmasıyla kazanılabiliyor.

Engelliye erken emeklilik imkanı! Erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir?

Engelli emekliliği ise sigorta olmadan önce ya da doğuştan gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor.

Engelliye erken emeklilik imkanı! Erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir?

Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor. İşte engelli emekliliğine ilişkin sorularınızın yanıtları:

Engelliye erken emeklilik imkanı! Erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir?

KİMLER BU HAKTAN YARARLANIYOR?
Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor. 2008 sonrasında Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor.

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