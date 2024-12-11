EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Yeni yılın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı yansıtılacak.
Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek.
TEK VERİ KALDI
Emeklilerin zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden 5'i belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.57, memur emeklilerine de yüzde 4.15 farkla birlikte yüzde 10.40 zam oluştu.
Geriye tek veri yani Aralık enflasyonu kaldı. Aralık ayı enflasyon tahminlerine göre ise Ocak zammı beklentisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16-17, memur emeklilerinde yüzde 12-13 seviyelerinde oldu.
Kesin oran 3 Ocak'ta ortaya çıkacak. Bu tutar aynı ay maaşlara yansıtılacak.
Bu tutarın da artması bekleniyor. En düşük ödeme için 14 bin-15 bin lira seviyeleri gündeme geliyor. Artış yapılırsa Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak.
REFAH PAYINA İKİ MODEL
İkinci formül ise refah payı. Bu formülde 2 yöntem öne çıkıyor. İlkine göre, memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı SSK ve Bağ- Kur'luların seviyesine yükseltilebilecek.
İkincisine göre ise hem SSK ve Bağ- Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı yükseltilebilecek. Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı yüzde 20 seviyesine çıkarılabilecek.
KARAR OCAK AYINDA
Tüm emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Refah payı ve taban aylık da bu tarihten sonra karara bağlanacak. Bu formülleden birinin ya da her ikisinin uygulanması kararlaştırılırsa düzenleme hızla Meclis'e taşınacak.