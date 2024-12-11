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EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

2024 Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. Ocak ayında emeklilerin zam oranı memurlarda yüzde 12-13, SSK ve Bağ- Kur'lularda yüzde 16-17 seviyelerinde beklenirken, hem taban aylık artışı hem refah payı masaya yatırılacak. En düşük ödeme artırılırken, zam oranı da yükseltilebilecek. Peki taban aylık ve refah payı formülleri neler? Gelirler ne kadar artacak?

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 07:02
EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Yeni yılın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı yansıtılacak.

EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek.

EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

TEK VERİ KALDI
Emeklilerin zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden 5'i belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.57, memur emeklilerine de yüzde 4.15 farkla birlikte yüzde 10.40 zam oluştu.

EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

Geriye tek veri yani Aralık enflasyonu kaldı. Aralık ayı enflasyon tahminlerine göre ise Ocak zammı beklentisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16-17, memur emeklilerinde yüzde 12-13 seviyelerinde oldu.

Kesin oran 3 Ocak'ta ortaya çıkacak. Bu tutar aynı ay maaşlara yansıtılacak.

EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

YENİ TABAN AYLIK
Ancak Ocak ayında emeklilere ek artış da gündemde. Burada ilk formül ise taban aylık artışı. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık düzenlemesi kapsamında 12 bin 500 lira yatırılıyor.

EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

Bu tutarın da artması bekleniyor. En düşük ödeme için 14 bin-15 bin lira seviyeleri gündeme geliyor. Artış yapılırsa Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak.

EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

REFAH PAYINA İKİ MODEL
İkinci formül ise refah payı. Bu formülde 2 yöntem öne çıkıyor. İlkine göre, memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı SSK ve Bağ- Kur'luların seviyesine yükseltilebilecek.

EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

İkincisine göre ise hem SSK ve Bağ- Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı yükseltilebilecek. Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı yüzde 20 seviyesine çıkarılabilecek.

EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

KARAR OCAK AYINDA

Tüm emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Refah payı ve taban aylık da bu tarihten sonra karara bağlanacak. Bu formülleden birinin ya da her ikisinin uygulanması kararlaştırılırsa düzenleme hızla Meclis'e taşınacak.

EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

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