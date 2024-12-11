EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?

Bu tutarın da artması bekleniyor. En düşük ödeme için 14 bin-15 bin lira seviyeleri gündeme geliyor. Artış yapılırsa Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak.

REFAH PAYINA İKİ MODEL

İkinci formül ise refah payı. Bu formülde 2 yöntem öne çıkıyor. İlkine göre, memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı SSK ve Bağ- Kur'luların seviyesine yükseltilebilecek.

İkincisine göre ise hem SSK ve Bağ- Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı yükseltilebilecek. Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı yüzde 20 seviyesine çıkarılabilecek.

KARAR OCAK AYINDA Tüm emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Refah payı ve taban aylık da bu tarihten sonra karara bağlanacak. Bu formülleden birinin ya da her ikisinin uygulanması kararlaştırılırsa düzenleme hızla Meclis'e taşınacak.