PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur'luya taban maaş hesabı

2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları, memur emeklileri için %12-13, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise %16-17 seviyelerinde bekleniyor. Ancak Ocak ayında yapılacak bu artışlar sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalmayacak. Taban aylık ve refah payı düzenlemeleri de gündemde. Bu düzenlemeler en düşük emekli maaşlarını artırmayı ve zam oranlarını yükseltmeyi hedefliyor. Peki bu artışlar nasıl hesaplanacak ve emeklilerin gelirleri ne kadar artacak? İşte yeni hesaplamalar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 07:26 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 07:27
EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Ocak ayında yapılacak maaş zammı için milyonlarca memur ve emeklinin beklediği günler artık sayılı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, zam oranları büyük ölçüde netleşti. Hem memurlar hem de emekliler için maaş artışlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 14.57 Zam

Kasım ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı belirlendi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Temmuz-Kasım dönemi için enflasyon oranı yüzde 14.57 olarak hesaplandı.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Bu oran 2024 yılının ikinci yarısında yapılacak artışlarla birlikte emeklilerin maaşlarına yansıyacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları önemli bir artış gösterecek.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Memurlara ve Memur Emeklilerine Yüzde 10.40 Zam

Memurlar ve memur emeklileri için de önemli bir gelişme yaşandı. 2024 yılı ikinci yarısında memurlara yapılacak artış, TÜİK verilerine göre yüzde 6 olacak.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Bunun yanı sıra 2024 yılı enflasyonunun yüzde 10'u aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek. Kasım ayı itibarıyla memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 10.40'a ulaşmış durumda.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Bu artış memurların maaşlarında ve emekli maaşlarında ciddi bir iyileşmeye yol açacak.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

En Düşük Maaş Miktarları

Halen en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 TL seviyesindeyken, bu maaş artışlarla birlikte 43 bin 283 TL'ye çıkacak.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Memur emeklilerinin en düşük maaşı ise 17 bin 588 TL iken yapılan zamla bu tutar 19 bin 566 TL'ye ulaşacak. Bu artışlar emekli ve memurların yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Merkez Bankası ve Anket Tahminlerine Göre Artış

Merkez Bankası 2024 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak açıklamıştı. Bu tahmin doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış oranı yüzde 15.45, memurlara ise yüzde 4.95 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.25 seviyesinde olacak.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Anket sonuçlarına göre ise enflasyon tahminleri, yüzde 44.81 ile yüzde 45.20 arasında değişiyor. Bu durumda emekli ve memurların zam oranları yüzde 16.09 ile yüzde 16.41 arasında değişebilirken memurların maaşları 43 bin 859 TL ile 43 bin 980 TL seviyelerinde olabilir.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Ek Artış Formülü: Refah Payı ve Taban Maaş

Ocak ayında yapılacak zammın kesin oranı ek artış formülleriyle daha da şekillenebilir.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Eğer refah payı verilirse zam oranları daha da yükselecek. Refah payı ile birlikte emekli maaşları daha eşitlenebilir.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş artışı da gündeme gelebilir. Şu an 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, 14-15 bin TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Emekliler İçin Ocak Zammı Kararı 3 Ocak'ta Alınacak

2025 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zammı, emekliler için büyük önem taşıyor. Yaklaşık 20 milyon emekli, Ocak ayında alacakları zam oranını sabırsızlıkla beklerken, kritik bir tarih yaklaşıyor.

EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Tüm emeklilerin maaş zammı 3 Ocak'ta netleşecek. Bu tarihte aynı zamanda refah payı ve taban aylık artışlarının uygulanıp uygulanmayacağı da belli olacak.

SON DAKİKA