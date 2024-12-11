EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Bu artış memurların maaşlarında ve emekli maaşlarında ciddi bir iyileşmeye yol açacak.

En Düşük Maaş Miktarları Halen en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 TL seviyesindeyken, bu maaş artışlarla birlikte 43 bin 283 TL'ye çıkacak.

Memur emeklilerinin en düşük maaşı ise 17 bin 588 TL iken yapılan zamla bu tutar 19 bin 566 TL'ye ulaşacak. Bu artışlar emekli ve memurların yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek.

Merkez Bankası ve Anket Tahminlerine Göre Artış Merkez Bankası 2024 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak açıklamıştı. Bu tahmin doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış oranı yüzde 15.45, memurlara ise yüzde 4.95 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.25 seviyesinde olacak.