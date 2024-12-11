EMEKLİYE 15.000 TL MEMURA 43 BİN 980 TL MAAŞ! Ek zam gelecek mi? SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş hesabı

Ocak ayında yapılacak maaş zammı için milyonlarca memur ve emeklinin beklediği günler artık sayılı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, zam oranları büyük ölçüde netleşti. Hem memurlar hem de emekliler için maaş artışlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 14.57 Zam
Kasım ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı belirlendi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Temmuz-Kasım dönemi için enflasyon oranı yüzde 14.57 olarak hesaplandı.
Bu oran 2024 yılının ikinci yarısında yapılacak artışlarla birlikte emeklilerin maaşlarına yansıyacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları önemli bir artış gösterecek.
Memurlara ve Memur Emeklilerine Yüzde 10.40 Zam
Memurlar ve memur emeklileri için de önemli bir gelişme yaşandı. 2024 yılı ikinci yarısında memurlara yapılacak artış, TÜİK verilerine göre yüzde 6 olacak.
Bunun yanı sıra 2024 yılı enflasyonunun yüzde 10'u aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek. Kasım ayı itibarıyla memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 10.40'a ulaşmış durumda.
En Düşük Maaş Miktarları
Halen en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 TL seviyesindeyken, bu maaş artışlarla birlikte 43 bin 283 TL'ye çıkacak.
Memur emeklilerinin en düşük maaşı ise 17 bin 588 TL iken yapılan zamla bu tutar 19 bin 566 TL'ye ulaşacak. Bu artışlar emekli ve memurların yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek.
Merkez Bankası ve Anket Tahminlerine Göre Artış
Merkez Bankası 2024 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak açıklamıştı. Bu tahmin doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış oranı yüzde 15.45, memurlara ise yüzde 4.95 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.25 seviyesinde olacak.
Ek Artış Formülü: Refah Payı ve Taban Maaş
Ocak ayında yapılacak zammın kesin oranı ek artış formülleriyle daha da şekillenebilir.
Eğer refah payı verilirse zam oranları daha da yükselecek. Refah payı ile birlikte emekli maaşları daha eşitlenebilir.
Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş artışı da gündeme gelebilir. Şu an 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, 14-15 bin TL seviyelerine çıkması bekleniyor.
Emekliler İçin Ocak Zammı Kararı 3 Ocak'ta Alınacak
2025 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zammı, emekliler için büyük önem taşıyor. Yaklaşık 20 milyon emekli, Ocak ayında alacakları zam oranını sabırsızlıkla beklerken, kritik bir tarih yaklaşıyor.