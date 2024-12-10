42 BİN 752 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 27 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanları sıraladı: Sağlık Bakanlığı, MSB, JGK, AFAD...

Kamu kurum ve kuruluşları 2024 yılında personel alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. TCDD, AFAD, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi büyük kurumlar, çok sayıda kadroda personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar Resmi Gazete'de yayımlanan ilanları takip ederek başvurularını yapabilecekler. Peki, hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? KPSS şartı var mı? İşte ilanların detayları...

Sağlık Bakanlığı'ndan Büyük Alım: 26.673 Personel Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Alımlar arasında diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru ve uzman tabip gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.

Başvuruların alınacağı tarihlerin ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip istihdam edileceği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 3.384 Astsubay Alımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için 3.384 astsubay alımı yapacağını açıkladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak alımlarda, erkek ve kadın adaylar için farklı pozisyonlar bulunuyor. Başvurular, 26 Kasım 2024 tarihinden itibaren başladı ve 15 Aralık 2024'e kadar devam edecek.