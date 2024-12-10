42 BİN 752 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 27 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanları sıraladı: Sağlık Bakanlığı, MSB, JGK, AFAD...

Kamu kurum ve kuruluşları 2024 yılında personel alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. TCDD, AFAD, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi büyük kurumlar, çok sayıda kadroda personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar Resmi Gazete'de yayımlanan ilanları takip ederek başvurularını yapabilecekler. Peki, hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? KPSS şartı var mı? İşte ilanların detayları...
Sağlık Bakanlığı'ndan Büyük Alım: 26.673 Personel
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Alımlar arasında diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru ve uzman tabip gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.
Başvuruların alınacağı tarihlerin ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip istihdam edileceği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 3.384 Astsubay Alımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için 3.384 astsubay alımı yapacağını açıkladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak alımlarda, erkek ve kadın adaylar için farklı pozisyonlar bulunuyor. Başvurular, 26 Kasım 2024 tarihinden itibaren başladı ve 15 Aralık 2024'e kadar devam edecek.
Türkiye Petrolleri'nden 192 Personel Alımı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ve Şırnak bölge müdürlüklerine toplamda 192 personel alacak. Alımlar arasında üretim operatörü, elektrikçi, malzeme eksperi gibi pozisyonlar bulunuyor. Başvurular 10 Aralık 2024'te başladı ve 16 Aralık 2024'e kadar devam edecek.
AFAD'dan 1000 Sözleşmeli Personel Alımı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak ve 9 Aralık 2024'te başlayıp 17 Aralık 2024'e kadar sürecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 57 Personel Alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 57 asistan ve stajyer hava trafik kontrolörü alımı yapacak. Başvurular 10 Aralık 2024'te başladı ve 23 Aralık 2024'e kadar sürecek.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan 4 Bilişim Personeli Alımı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, bilişim alanında 4 personel alacağını açıkladı. Yazılım analizi ve geliştirme uzmanı pozisyonları için başvurular 10 Aralık 2024'te başladı ve 24 Aralık 2024'e kadar sürecek.
Türk Standardları Enstitüsü 161 Personel Alacak
Türk Standardları Enstitüsü, 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alacak. Ayrıca, TSE Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında 15 yazılım ve sistem uzmanı alınacak. Başvurular 12 Aralık 2024'te başlayıp 22 Aralık 2024'te sona erecek.
Necmettin Erbakan Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1 büro personeli, 11 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 hizmetli ve 8 hastabakıcı olmak üzere toplamda 23 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 27 Kasım 2024'te başlamıştı. 11 Aralık 2024'te sona erecek.
Hakkari Üniversitesi 1 Personel Alacak
Hakkari Üniversitesi, canlı model pozisyonunda 1 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 2 Aralık 2024'te başladı.16 Aralık 2024'te sona erecek.
Göle Belediyesi 5 Memur Alacak
Ardahan ili Göle Belediyesi, 1 bilgisayar işletmeni, 1 memur, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 makine mühendisi ve 1 zabıta memuru alacak. Başvurular 9 Aralık 2024'te başladı. 11 Aralık 2024'te sona erecek.
Dışişleri Bakanlığı 41 Memur Alacak
Dışişleri Bakanlığı, 41 konsolosluk ve ihtisas memuru alacak. Başvurular 25 Kasım 2024'te başladı. 17 Aralık 2024'te sona erecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 4 Sürekli İşçi Alacak
TTK 4 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 9 Aralık 2024'te başladı. 13 Aralık 2024'te sona erecek.
TCDD 47 İşçi ve 2 Uzak Yol Birinci Zabiti Alacak
TCDD 47 sürekli işçi ve 2 uzakyol birinci zabiti alacak. Başvurular 9 Aralık 2024'te başladı. 13 Aralık 2024'te sona erecek.
TÜRASAŞ 2 İşçi Alacak
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ), 2 eski hükümlü işçi alacak. Başvurular 9 Aralık 2024'te başladı.13 Aralık 2024'te sona erecek.
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 5 İşçi Alacak
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş., 5 belirsiz süreli (daimi) işçi alacak. Başvurular 9 Aralık 2024'te başladı. 13 Aralık 2024'te sona erecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı, 4 sürekli işçi ve 1 engelli işçi alacak. Başvurular 9 Aralık 2024'te başladı. 13 Aralık 2024'te sona erecek.
Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 elektrikçi, 2 elektronikçi, 1 ölçü aletleri teknisyeni ve 1 tesviyeci alımı da yapacak. Başvurular 16 Aralık 2024'te başlayıp 20 Aralık 2024'te sona erecek.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 45 Memur Alacak
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 45 itfaiye eri alacak. Başvurular 9 Aralık 2024'te başladı. 13 Aralık 2024'te sona erecek.
Adli Tıp Kurumu 16 Memur Alacak
Adli Tıp Kurumu, 8 mühendis, 2 biyolog ve 6 kimyager alacak. Başvurular, 9 Aralık 2024'te başladı. 15 Aralık 2024'te sona erecek.
Başvurular nasıl yapılacak?
Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Adayların ilan detaylarını dikkatlice incelemeleri ve belirtilen tarihlerde başvuru yapmaları gerekmektedir.
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