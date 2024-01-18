Emekli ikramiyesine 150 bin TL yansıma olacak! 3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ek zam gelecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesinin hükümet tarafından hayata geçirileceğini ifade etti. Daha önce 2023 yılı başında yapılan düzenlemeyle öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilmişti. İşte 2024 yılı 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında detaylar...