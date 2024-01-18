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Emekli ikramiyesine 150 bin TL yansıma olacak! 3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ek zam gelecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesinin hükümet tarafından hayata geçirileceğini ifade etti. Daha önce 2023 yılı başında yapılan düzenlemeyle öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilmişti. İşte 2024 yılı 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 10:27 Güncelleme 18 Ocak 2024, 10:25
Emekli ikramiyesine 150 bin TL yansıma olacak! 3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ek zam gelecek! 1

Türkiye'de 5,3 milyon kamu çalışanını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Yeni yılla beraber, kamu çalışanlarının aylık maaşları, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan 3600 ek gösterge konusu gündeme geldi.

Emekli ikramiyesine 150 bin TL yansıma olacak! 3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ek zam gelecek! 2

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

▶️ En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek?

Emekli ikramiyesine 150 bin TL yansıma olacak! 3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ek zam gelecek! 3

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

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