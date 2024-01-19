Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, her geçen gün daha da gelişiyor ve iyileştiriliyor. Bu kapsamda, son dönemde yapılan önemli değişikliklerden biri, Bağ-Kur'lu sigortalıları doğrudan etkileyen bir reform olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu için prim gün şartlarında önemli bir azaltma öngören bu çalışmalar, Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki dönüşümünün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Haberimizde Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi reformlarının en önemlilerinden biri olan Bağ-Kur prim gün şartlarında yapılan değişiklikleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu reformların neden önemli olduğunu, kimleri etkilediğini ve ne gibi avantajlar sunacağını sizlere aktaracağız.
Türkiye'de sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilecek olan yeni reformlar kapsamında, ilk adım Bağ-Kur'lular için atılıyor. Planlanan değişiklikle, 1 milyon Bağ-Kurlu vatandaşın emeklilik için gereken prim gün şartı bin 800 gün yani 5 yıl azaltılacak. Bu önemli değişiklik, çalışmaların hızla devam ettiği bir süreç içerisinde hayata geçirilecek.
2023, sosyal güvenlikte tarihi reformlara imza atılan bir yıl oldu. EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl da prim ve yıl şartlarını tamamlayan yaklaşık 1.8 milyon kişinin daha aylığa kavuşması bekleniyor.
Ek gösterge düzenlemesinin hayata geçtiği 2023 yılında, sözleşmeliye kadro, memura-emekliye ek zam gibi pek çok önemli adım da atıldı. Ayrıca Bağ-Kur'lular, ev hanımları ve gençler için pek çok düzenleme için kollar sıvandı. Bu adımların da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor.