1999-2000 arası SGK'lılar listeye alındı! EYT sonrası 2 aşamalı erken emeklilik tablosu çıktı

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, her geçen gün daha da gelişiyor ve iyileştiriliyor. Bu kapsamda, son dönemde yapılan önemli değişikliklerden biri, Bağ-Kur'lu sigortalıları doğrudan etkileyen bir reform olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu için prim gün şartlarında önemli bir azaltma öngören bu çalışmalar, Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki dönüşümünün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Haberimizde Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi reformlarının en önemlilerinden biri olan Bağ-Kur prim gün şartlarında yapılan değişiklikleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu reformların neden önemli olduğunu, kimleri etkilediğini ve ne gibi avantajlar sunacağını sizlere aktaracağız.