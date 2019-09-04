Memur emeklilerinin zamlı maaşı belli oldu! 2020-2021 memur emeklisi zamlı maaş tablosu
Milyonlarca memur emeklisi bu haberi bekliyordu! Yeni toplu sözleşmeye göre 2 milyon memur emeklisi, 2020'de yüzde 8, 2021'de ise yüzde 6 zam alacak. Enflasyon beklenenden yüksek çıkarsa fark olarak maaşlara yansıtılacak. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak. Böylece 2020'de en düşük memur emeklisinin maaşı ek ödeme ile birlikte 2.727 lira olacak. Peki memur emeklileri 2020-2021'de ne kadar maaş alacak? Memur emeklilerinin zamlı maaşları kaç para oldu? İşte 2020-2021 memur emeklisi zamlı maaş tablosu...
Memur ve emeklilerinin 2020-2021 maaşları ile sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplusözleşmesi, Kamu Hakem Kurulunun kararı ile sonuçlandı. Hakem heyetinin kararına göre 3.2 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi 2020'nin ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 4; 2021'nin ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında da yüzde 3 zam alacak. Böylece memur ve emeklilerinin maaşlarına toplamda 2020 yılında yüzde 8, 2021 yılında da yüzde 6 zam olacak. Tabi her toplu sözleşmede olduğu gibi altışar aylık enflasyonun beklenenden yüksek çıkması halinde enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.
Bu zamla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2020'nin ocak ayında 2.623 liraya çıkacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.727 lira geçecek; 2020'nin temmuz ayında ise zamlı maaşı 2.728 lira olacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.837 lira geçecek. Enflasyon beklenenin üzerinde çıkarsa bu zamların üzerine bir de enflasyon farkı eklenecek.
Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, 2020'de yüzde 10+10, 2021'de yüzde 8+ 8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini istedi. Bunlara karşılık hükümet görüşmeler sırasında önce 2020 için yüzde 3.5+3, 2021 için de yüzde 3+ 2.5 zam teklif etti; ardından teklifini revize edip ilk yıl için yüzde 4+4, ikinci yıl için de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı önerdi.