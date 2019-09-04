Memur emeklilerinin zamlı maaşı belli oldu! 2020-2021 memur emeklisi zamlı maaş tablosu

Memur ve emeklilerinin 2020-2021 maaşları ile sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplusözleşmesi, Kamu Hakem Kurulunun kararı ile sonuçlandı. Hakem heyetinin kararına göre 3.2 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi 2020'nin ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 4; 2021'nin ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında da yüzde 3 zam alacak. Böylece memur ve emeklilerinin maaşlarına toplamda 2020 yılında yüzde 8, 2021 yılında da yüzde 6 zam olacak. Tabi her toplu sözleşmede olduğu gibi altışar aylık enflasyonun beklenenden yüksek çıkması halinde enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.