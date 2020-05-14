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On binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Bu sigortayı yaptırmak zorunlu

Yolcu taşımacılığı yapan firmalar, yolcularını Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalamak zorunda. Taşımacılık yapan firma ya da yolcuysanız bu sigortanın neden yapıldığını ya da hangi durumları kapsadığını öğrenebilirsiniz. Peki Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası nedir ve neleri kapsar? İşte detaylar...

14.05.2020 11:51 - Son Güncelleme: 14.05.2020 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





