On binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Bu sigortayı yaptırmak zorunlu
Yolcu taşımacılığı yapan firmalar, yolcularını Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalamak zorunda. Taşımacılık yapan firma ya da yolcuysanız bu sigortanın neden yapıldığını ya da hangi durumları kapsadığını öğrenebilirsiniz. Peki Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası nedir ve neleri kapsar? İşte detaylar...
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, işletmeler, olası kaza, deprem, terör, gasp gibi riskler sonucunda yolcularda oluşan bedeni zararları karşılamak zorundadırlar. Bu zararın karşılanmasını sağlayan sigorta türüne de Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası deniyor.
Sigorta Kapsamı Dışında Tutulan Taşıtlar
Taşımacılık yetki belgesi bulunan şehirlerarası, uluslararası taşımacılık yapan otomobiller hariç olmak üzere; Özel otomobiller ve römorkları, Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüslerine ait otomobiller, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve römorkları, Lastik tekerli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar sigorta kapsamı dışında tutulmuştur.