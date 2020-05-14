RAMAZAN İMSAKİYE
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On binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Bu sigortayı yaptırmak zorunlu

Yolcu taşımacılığı yapan firmalar, yolcularını Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalamak zorunda. Taşımacılık yapan firma ya da yolcuysanız bu sigortanın neden yapıldığını ya da hangi durumları kapsadığını öğrenebilirsiniz. Peki Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası nedir ve neleri kapsar? İşte detaylar...

14.05.2020 11:51 - Son Güncelleme: 14.05.2020 11:51
On binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Bu sigortayı yaptırmak zorunlu

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na göre yolcu taşımacılığı yapan işletmeler, her türlü kaza sonucunda oluşacak hasarlara karşı sigortalamak zorundalar. Ulaştırma Bakanlığı, taşımacılık belgesi bulunan bütün araç sahiplerinin bu poliçeyi yaptırmalarını zorunlu kılıyor.

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On binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Bu sigortayı yaptırmak zorunlu

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, işletmeler, olası kaza, deprem, terör, gasp gibi riskler sonucunda yolcularda oluşan bedeni zararları karşılamak zorundadırlar. Bu zararın karşılanmasını sağlayan sigorta türüne de Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası deniyor.

On binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Bu sigortayı yaptırmak zorunlu

Sigorta Kapsamı Dışında Tutulan Taşımalar
İl sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 km' ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları, Belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi taşımalar sigorta kapsamı dışında tutulmuştur.

On binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Bu sigortayı yaptırmak zorunlu

İl ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle valiliklerce veya ilgili belediyelerce farklı düzenleme yapılarak sigorta kapsamı genişletilebiliyor.

On binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Bu sigortayı yaptırmak zorunlu

Sigorta Kapsamı Dışında Tutulan Taşıtlar
Taşımacılık yetki belgesi bulunan şehirlerarası, uluslararası taşımacılık yapan otomobiller hariç olmak üzere; Özel otomobiller ve römorkları, Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüslerine ait otomobiller, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve römorkları, Lastik tekerli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar sigorta kapsamı dışında tutulmuştur.

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