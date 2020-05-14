İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR'dan 2400 TL maaş desteği! Gözler orada!
İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR'dan 2400 TL maaş desteği! Gözler orada! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstihdam yaratmaya devam eden İŞKUR'dan annelere 2400 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen annelere, İŞKUR tarafından hazırlanan işte anne projesiyle hem eğitim hem de maaş alacak. Proje kapsamında, 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler meslek eğitim kurslarında eğitim alacak. Eğitimler sırasında da annelere günlük 80 TL toplamda aylık 2400 TL ödeme yapılacak. Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, cep harçlığının yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için, program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Peki, işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!
İŞKUR'dan annelere 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesine nasıl başvurulur? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. TÜRKİYE İş Kurumu, İşte Anne Projesi adı altında 0- 15 yaş arası çocuğu olan annelere her ay 2420 liraya varan gelir sağlayacak.Söz konusu proje 26 gün üzerinden olarak hesaplanarak günlük 77 TL olarak ödeme yapılıyor. Projede bazı şartları aranıyor. İŞKUR işte anne projesine nasıl başvurulur, şartlar neler? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarını gösterir belgeyi İl Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.
İŞTE ANNE PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.