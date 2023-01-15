Emekliye ek ödeme artışı! 2023'te kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş listesi
Ocak ayıyla birlikte emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de arttı. Maaşlarının yüzde 4'ü, 5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görecek. İşte tablo tablo yeni maaşlar...
Milyonlarca emekli, dul ve yetim için Ocak zam ayı oldu. Zam oranı enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.47, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a yükseltildi.
Taban aylık da ek ödeme dahil 5 bin 500 liraya yapıldı. Emekliler, dul ve yetimler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı aylığın yüzde 4'ü, belirli tutarın altındakilerde ise yüzde 5'i oranında oluyor.
Yani aylıkların yüzde 4'ü-5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. Bankaya yatan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. Zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin net maaşına yansıtılıyor.
Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Böylece emeklilerin maaşları gibi, ek ödemeleri de hem Ocak hem de Temmuz aylarında artıyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Emeklilerin ek ödeme hesabı çıplak maaş üzerinden yapılıyor. Örneğin; 10 bin lira maaşı olan emekliye 400 lira da ek ödeme yatırılıyordu. Bu emeklinin eline 10 bin 400 lira geçiyordu.