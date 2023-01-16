5.500, 5.700, 6000, 6500 TL alanlar... Ocak 2023'te emekliye %5 ek zam+ İntibak+ R. Payı! SSK, Bağkur'luya 7 bin 436 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ!
Ocak ayında emekli memur tüm vatandaşların gelirleri arttı. Emeklilerin ve dul-yetimlerin maaşlarıyla beraber ek ödemeleri de artışa geçti. Bu artış emekliye ek kazanç sağlayacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte en güncel maaş tablosu haberimizde!
16.01.2023 08:44 - Son Güncelleme: 16.01.2023 10:03
Ocak ayından itibaren emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artışa geçti. Maaşlarının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarına yansımış olarak görecek. Böylelikle maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Aynı zamanda emeklilerin ek ödemeleri de hem Ocak hem de Temmuz aylarında artıyor. Peki, emekli maaşları kaç TL oldu 2023? Emekliye ek zam mı geldi? İşte Ocak ayı güncel zamlı maaş tablosu!