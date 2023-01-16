5.500, 5.700, 6000, 6500 TL alanlar... Ocak 2023’te emekliye %5 ek zam+ İntibak+ R. Payı! SSK, Bağkur’luya 7 bin 436 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ!

Ocak ayından itibaren emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artışa geçti. Maaşlarının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarına yansımış olarak görecek. Böylelikle maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Aynı zamanda emeklilerin ek ödemeleri de hem Ocak hem de Temmuz aylarında artıyor. Peki, emekli maaşları kaç TL oldu 2023? Emekliye ek zam mı geldi? İşte Ocak ayı güncel zamlı maaş tablosu!