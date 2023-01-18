Bugün emekli olsam kaç TL maaş alırım? 4A SSK, Bağkur, 4C, EYT MAAŞ HESAPLAMA 2023!

Yıllardır emeklilik için gün sayanlar ve emeklilik zamanının gelmesini iple çekenler ne kadar maaş alacaklarının hesabını yapıyor. 4A-4B-4C'li ve EYT'li olarak ne kadar maaş alacağınızı merak ediyorsanız haberimiz içerisinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bilindiği üzere, 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar için yaş sınırının kalkmasıyla birlikte birçok kişi emeklilik hakkı kazanacak. Emekli olmaya hak kazanacak olan kişiler şimdiden SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaş hesaplama robotu'yla birlikte, yasa sonrası alacakları emekli maaşlarını hesaplayabiliyor. Peki, Bugün emekli olsam kaç TL maaş alırım? İşte 4A SSK, Bağkur, 4C, EYT maaş hesaplama robotu!