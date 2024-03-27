EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları

Emekliler zam oranlarını merakla beklerken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası, enflasyon raporunu açıklarken Mayıs'ta yıllık enflasyonun yüzde 73'le zirve yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Buradan hesaplama yapıldığında ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 21 olacağı görülüyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmininde ise ilk 5 aylık enflasyon yüzde 21 olarak görülüyor. Peki bu iki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emekliler bu yıla yeni kazançlarla başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranı, 11.68 puan refah payı ile yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu artış kök aylıklara yansıtılırken, zam oranı böylece memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
İKRAMİYE NİSAN BAŞINDA
Bir diğer müjde ise ikramiye için geldi. Emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Böylece tüm emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin, Kurban Bayramı öncesinde 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye alma yolu açıldı. İlk ikramiye 2-5 Nisan'da ödenirken, ikinci ödeme de Haziran'ın ilk yarısında yapılacak.
YENİ MÜJDELER GELECEK
Ancak emeklilerin kazançları bunlarla sınırlı kalmayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün 'Emekli Yılı' ilan edilmesinin ardından emeklilere yönelik pek çok düzenleme için de kollar sıvandı. Bu kapsamda emeklilere pek çok müjde verilmeye hazırlanıyor.