EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları

1 Emekliler bu yıla yeni kazançlarla başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranı, 11.68 puan refah payı ile yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu artış kök aylıklara yansıtılırken, zam oranı böylece memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

2 İKRAMİYE NİSAN BAŞINDA

Bir diğer müjde ise ikramiye için geldi. Emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Böylece tüm emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin, Kurban Bayramı öncesinde 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye alma yolu açıldı. İlk ikramiye 2-5 Nisan'da ödenirken, ikinci ödeme de Haziran'ın ilk yarısında yapılacak.