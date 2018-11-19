Emekliye destek yağacak | 2019da emekliyi hangi destekler bekliyor?

Emekliye destek yağacak | 2019'da emekliyi hangi destekler bekliyor?
Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. 12.3 milyon emekliye 2019'da 2 kez zam, 2 kez ikramiye verilecek. İş kuran emeklilere düşük faizli kredi sağlanırken, 1 milyonu aşkın kişi ek gösterge zammı alacak. Bin liranın altında maaş kalmayacak. Peki, emeklileri bekleyen diğer destekler neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
19 Kasım 2018 Pazartesi, 01:59:31 Güncelleme: 07:57:57
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