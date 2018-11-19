Emekliye destek yağacak | 2019'da emekliyi hangi destekler bekliyor?

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. 12.3 milyon emekliye 2019'da 2 kez zam, 2 kez ikramiye verilecek. İş kuran emeklilere düşük faizli kredi sağlanırken, 1 milyonu aşkın kişi ek gösterge zammı alacak. Bin liranın altında maaş kalmayacak. Peki, emeklileri bekleyen diğer destekler neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

19 Kasım 2018 Pazartesi, 01:59:31 Güncelleme: 07:57:57
Emekliye destek yağacak | 2019da emekliyi hangi destekler bekliyor?

Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2019'da da tüm imkanları sunacak.

Emekliye destek yağacak | 2019da emekliyi hangi destekler bekliyor?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak ve Temmuz'da önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

Emekliye destek yağacak | 2019da emekliyi hangi destekler bekliyor?

Memur ve memur emeklisi maaşları da Ocak'ta yüzde 4, Temmuz'da yüzde 5 zamlanacak, ayrıca oluşan enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye destek yağacak | 2019da emekliyi hangi destekler bekliyor?

Tüm emeklilere 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ödenecek. Emeklilerin gelecekte yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarını engellemek, sosyal güvenlik hizmetlerini güçlendirmek için 2019 destek ajandasında yer alan başlıklar şöyle:

Emekliye destek yağacak | 2019da emekliyi hangi destekler bekliyor?

EN AZ BİN TL: Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Bin lira altı aylıklarda iyileşme yapılacak.

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