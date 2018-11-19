Emekli karma hesap sistemi değişiyor! Emekli maaşlarında 300 liralık artış

Emekli maaşları arasındaki farkın nedeni olarak ortaya çıkan "karma hesap sistemi" değiştiriliyor. Şu anda 3 farklı hesap sistemi bulunurken, yeni düzenleme ile tek tip hesaplamaya geçilecek. Bu şekilde yeni emekli olanların maaşları yükselirken, eski emeklilerin de aylıklarında yaklaşık 300 liralık bir artış olacak. İşte emekli maaşları ile ilgili son gelişmeler...

19 Kasım 2018 Pazartesi, 08:25:32 Güncelleme: 08:37:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





