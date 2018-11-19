Emekli karma hesap sistemi değişiyor! Emekli maaşlarında 300 liralık artış
Emekli maaşları arasındaki farkın nedeni olarak ortaya çıkan "karma hesap sistemi" değiştiriliyor. Şu anda 3 farklı hesap sistemi bulunurken, yeni düzenleme ile tek tip hesaplamaya geçilecek. Bu şekilde yeni emekli olanların maaşları yükselirken, eski emeklilerin de aylıklarında yaklaşık 300 liralık bir artış olacak. İşte emekli maaşları ile ilgili son gelişmeler...
19 Kasım 2018 Pazartesi, 08:25:32
Güncelleme: 08:37:31
Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor.
En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.
Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplanma sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplanma sisteminin getirilmesi gündemde.
MAKAS KAPANACAK
Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek.
2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 860 lira.