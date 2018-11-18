Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı

Tüketici derneği temsilcileri, bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını veya internete bu şekilde ilan verdiğini belirterek yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını kaydetti.

18 Kasım 2018 Pazar, 18:07:57 Güncelleme: 18:31:40
Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı
Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı

Tüketici Derneği temsilcileri, bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını veya internete bu şekilde ilan verdiğini belirterek yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını kaydetti.

Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı
Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı

Dernek yetkilileri, bu kimselerin zaman zaman sağlam kombiyi bozukmuş gibi gösterip yeni ürün satmaya çalıştığını ifade ederek, tüketicileri sıcak bir kış geçirmeyi amaçlarken dolandırılmamaları konusunda uyardı.

Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı
Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin, kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumasıyla kombilerini bakımdan geçirmeye başladığını söyledi.

Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı
Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı

Kombi bakımlarının yapılmasının can ve mal kaybı riskine karşı önemli olduğunu vurgulayan Koçal, "Bunun farkında olan bazı fırsatçılar, tüketicileri arayarak, kendilerinin yetkili servis olduklarını, kombi bakımını uygun fiyata yaptıklarını söylüyor." dedi.

Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı
Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı

Koçal, bu kişilerin internette arama motorlarına veya sosyal medyaya da ilan ve reklam vererek tüketicilerin dikkatini çektiğini ancak gerçeğin böyle olmadığını vurguladı.

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