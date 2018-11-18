Dikkat: Bunları yapmayın! Kombilerle ilgili önemli uyarı

Tüketici derneği temsilcileri, bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını veya internete bu şekilde ilan verdiğini belirterek yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını kaydetti.

18 Kasım 2018 Pazar, 18:07:57 Güncelleme: 18:31:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





