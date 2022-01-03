Emekliye çifte zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine seyyanen ve ek zamla sevinç havası estirecek gelişme için yeşil ışık yakıldı!
13 milyon emekli ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiren zam miktarları bugün belli oldu. TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından SSK Bağ-Kur emeklisi zam yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi yüzde 5+22,48 zam alacak. Böylece memur ve emeklinin yeni yılın ilk altı ayında alacağı zam oranı belli oldu. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda emekli ve memura ek zam konusu da görüşülecek. Başkan Erdoğan toplantı sonrası alınan kararları vatandaşlara duyuracak.
Emekliye çifte zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine seyyanen ve ek zamla sevinç havası estirecek gelişme için yeşil ışık yakıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranları sonrası emekli ve memura yapılacak zam tutarı açıklandı. Bu doğrultuda da SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzde 25,48 zam, memur ve memur emeklisi yüzde 5+22,48 zam alacağı kesinleşti. Yaşanan bu gelişme sonrası emekli ve memurlar zamlı maaşlarını kapsamlı bir şekilde inceliyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Toplantıda emekli ve memura ek zam konusu da görüşülecek.
EMEKLİYE EK ZAM OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde emekli ve memura ek zam konusu da görüşülecek.
Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.