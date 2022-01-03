Emekliye çifte zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine seyyanen ve ek zamla sevinç havası estirecek gelişme için yeşil ışık yakıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranları sonrası emekli ve memura yapılacak zam tutarı açıklandı. Bu doğrultuda da SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzde 25,48 zam, memur ve memur emeklisi yüzde 5+22,48 zam alacağı kesinleşti. Yaşanan bu gelişme sonrası emekli ve memurlar zamlı maaşlarını kapsamlı bir şekilde inceliyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Toplantıda emekli ve memura ek zam konusu da görüşülecek.