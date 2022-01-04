Fiyatlar düştükçe düştü 17,90 TL'den satılmaya başlandı! Yeni haftaya girildi, ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte tam liste...

Yeni haftaya girildi, ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her haftanın başında zincir marketlerin aktüel ürünleri peş peşe açıklanıyor. ŞOK harekete geçti ve ilk aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan market oldu. Peki bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ŞOK'ta bu hafta neler var? Simli makyaj çantası 19,90 TL, kadın parfüm 17,90 TL, Sensodyne beyazlatıcı diş macunu 22,36 TL'ye düştü. Nihal köşe koltuk takımı gri 1399,00 TL, Kapı önü paspası 19,95 TL'den satılıyor. İşte merakla beklenen ŞOK haftanın yepyeni aktüel ürünleri tam liste...