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EMEKLİYE ÇİFTE ÖDEME | SSK ve Bağ-kur'luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Haziran ayında bayram ikramiyesiyle birlikte erken maaş ödemesi alacak emekliler, Temmuz ayında da gelirlerinde önemli artışlar görecek. Temmuz'da yapılacak düzenlemelerle, enflasyona endeksli artışların yanı sıra ek iyileştirmeler de devreye girecek ve emeklilerin maddi koşulları iyileştirilecek. Bu kapsamlı iyileştirme çalışmaları, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 10:58 Güncelleme 01 Haziran 2024, 10:56
EMEKLİYE ÇİFTE ÖDEME | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 1

Yaklaşık 16 milyon emekli için Haziran ve Temmuz, kazanç ayları olacak. Haziran'da bayram ikramiyesiyle birlikte erken maaş almaları gündemde olan emeklilere Temmuz'da da zam var.

EMEKLİYE ÇİFTE ÖDEME | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2

Üstelik kök aylıklara yansıtılacak zammın yanı sıra ek iyileştirme de söz konusu olabilecek. Peki emeklileri bu 2 ayda neler bekliyor? Hangi ödeme ne zaman emeklilerin hesabına yatırılacak? İşte detayları..

EMEKLİYE ÇİFTE ÖDEME | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 3

10-14 HAZİRAN'DA İKİ ÖDEME BİRDEN
Bu yılın ilk ikramiyesini Nisan'da alan emekliler, Haziran'da da Kurban Bayramı ödemesini hesabında görecek.

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