İslam Memiş fitili ateşledi: Altın fiyatları yükselecek mi? Bayram hazırlığı...

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Altın fiyatları, hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izledikten sonra bugün yükselişe geçti. 30 Mayıs Perşembe günü güncel ons altın değeri 2 bin 334 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı ise bugün 2 bin 425 TL'den alıcı buluyor. Bu yükseliş, bayram öncesi altın piyasasında dikkatleri üzerine çekti.Altın piyasasındaki bu hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlardan biri olan İslam Memiş, bayram öncesi altın fiyatları hakkında önemli yorumlarda bulundu. Peki, altın artacak mı? İşte detaylar...