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Emekliye kazançlı yaz! İşte emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimi

26.03.2019 09:32

Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek. 27-31 Mayıs’ta bin lira ikramiye, Temmuz’da da zamlı maaşlar ödenecek. 5-9 Ağustos’ta ise ikinci bin liralık ikramiye var...


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