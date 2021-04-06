Emekliye çifte müjde 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil! 2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrilirken, bu ödemeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu ay emekli aylığı başvurusu yapanlar, bu yıl 2 bin lira ikramiyeyi cebine koyacak. Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği, bakanlıklara mektup gönderdi ve emeklilerin kamuya ait tesislerden ücretsiz ya da düşük ücretle yararlanmasını talep etti. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...