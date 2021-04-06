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Emekliye çifte müjde 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil | 2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı?

2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı? 2018'de başlayan bayram ikramiyesi uygulaması, emeklilere önemli bir ek gelir kapısı oldu. Emekliler artık sadece zam dönemlerini değil, ikramiye tarihlerini de iple çekiyor. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeden, sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanıyor. Bu kişiler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alıyor. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor.

06.04.2021 12:01 - Son Güncelleme: 06.04.2021 12:01
Emekliye çifte müjde 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil | 2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı?

Emekliye çifte müjde 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil! 2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrilirken, bu ödemeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu ay emekli aylığı başvurusu yapanlar, bu yıl 2 bin lira ikramiyeyi cebine koyacak. Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği, bakanlıklara mektup gönderdi ve emeklilerin kamuya ait tesislerden ücretsiz ya da düşük ücretle yararlanmasını talep etti. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

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Emekliye çifte müjde 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil | 2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı?

TARİHLERE DİKKAT!

İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinden, Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.

Emekliye çifte müjde 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil | 2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı?

Bunun için Nisan'da başvuru yapmak gerekiyor. Nisan'da emeklilik için başvuranlar, bu yıl 2 ikramiyeyi de cebine koyabiliyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor.

Emekliye çifte müjde 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil | 2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı?

Buna göre, Haziran ve Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar bu yıl bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

Emekliye çifte müjde 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil | 2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı?

KİME, NE KADAR?

Emekli: 1.000 TL

Ölüm aylığı (% 75): 750 TL

Ölüm aylığı (% 50): 500 TL

Ölüm aylığı (% 25): 250 TL

2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...