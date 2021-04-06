Emekliye çifte müjde 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil | 2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı?
2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı? 2018'de başlayan bayram ikramiyesi uygulaması, emeklilere önemli bir ek gelir kapısı oldu. Emekliler artık sadece zam dönemlerini değil, ikramiye tarihlerini de iple çekiyor. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeden, sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanıyor. Bu kişiler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alıyor. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor.
Emekliye çifte müjde 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil! 2021 emekli bayram ikramiyesi son dakika zammı var mı? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrilirken, bu ödemeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu ay emekli aylığı başvurusu yapanlar, bu yıl 2 bin lira ikramiyeyi cebine koyacak. Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği, bakanlıklara mektup gönderdi ve emeklilerin kamuya ait tesislerden ücretsiz ya da düşük ücretle yararlanmasını talep etti. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...