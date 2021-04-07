Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflar bitti!
Bankalar müjdeyi verdi hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Kullandığınız kredilerde artı bir masraf uygulaması olmadan 36 ay vade imkanı ile anında krediniz cebinizde. İhtiyacınızı karşılamak yada nakit ihtiyacınızı gidermek için hemen başvuru yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen birçok müşteri, bu kredi için gerekli şartları merak etmekte. Bir müşterinin kredi kullanması için en az 18 yaşında olması gerekir. Bununla birlikte kredi kartı için gerekli belgelerin sağlanması da lazım olmakta. Bankanın koyduğu şartlar arasından birisi de gelir olmakta.
Kullandığınız kredilerde artı bir masraf uygulaması olmadan 36 ay vade imkanı ile anında krediniz cebinizde. İhtiyacınızı karşılamak yada nakit ihtiyacınızı gidermek için hemen başvuru yapabilirsiniz. Garanti BBVA' da müşterilerine 36 ay vade imkanıyla 2,12 faiz oranında 15.000 TL kredi fırsatı sunmaktadır. 25.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 2,04 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır. 50.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 1,83 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır. 100.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 1,79 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır.
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ FIRSATLARI;
Garanti BBVA' da müşterilerine 36 ay vade imkanıyla 2,12 faiz oranında 15.000 TL kredi fırsatı sunmaktadır.
25.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 2,04 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır.
50.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 1,83 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır.
100.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 1,79 faiz oranıyla kredi sunulmaktadır.