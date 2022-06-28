Emekliye çifte kazanç! Zam ve ikramiye yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %40.75 memur emeklilerine ise %40.25 artış...

Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirten Kazım Ergün, dernek olarak taleplerini şöyle dile getirdi: "Bugün 1.5 milyon emekli en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Yani 1.5 milyon emeklinin geliri, halen net 4 bin 253 lira olan asgari ücretin bin 753 liranın altında. En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Bununla birlikte, emeklilerimize bayramdan bayrama da olsa nefes aldıran bayram ikramiyeleri, en düşük emekli aylığı seviyesine endekslenmeli."