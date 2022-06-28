Emekliye çifte kazanç! Zam ve ikramiye yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %40.75 memur emeklilerine ise %40.25 artış...
Gelirlerin artacağı Temmuz yaklaşırken; TÜED Başkanı Ergün çağrı yaptı: 'En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilsin. İkramiyeler de en düşük emekli aylığı seviyesine endekslensin...
Maaşlarının artacağı hem de Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği Temmuz ayına sayılı gün kalırken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hem taban aylıklar hem de bayram ikramiyeleri için çağrı geldi.
1.753 TL FARK VAR
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 2018 yılından itibaren emeklilere dini bayramlarda bin lira ikramiye verilmeye başlandığını anımsatarak, 2021'de ikramiye rakamının bin 100 liraya yükseltildiğini belirtti.
Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirten Kazım Ergün, dernek olarak taleplerini şöyle dile getirdi: "Bugün 1.5 milyon emekli en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Yani 1.5 milyon emeklinin geliri, halen net 4 bin 253 lira olan asgari ücretin bin 753 liranın altında. En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Bununla birlikte, emeklilerimize bayramdan bayrama da olsa nefes aldıran bayram ikramiyeleri, en düşük emekli aylığı seviyesine endekslenmeli."