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Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül öne çıkıyor! %26.1 artış ile 5363 TL maaş: İşte tüm detaylar...

Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül öne çıkıyor! %26.1 artış ile 5363 TL maaş: İşte tüm detaylar...

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete zam müjdesi heyecan yarattı. Çalışmanın sonucu merakla beklenirken, yeni ücret için formüller de konuşulmaya başladı...

28.06.2022 06:56 - Son Güncelleme: 28.06.2022 06:56
Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül öne çıkıyor! %26.1 artış ile 5363 TL maaş: İşte tüm detaylar...

Milyonları asgari ücrete ara zam heyecanı sardı.

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Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül öne çıkıyor! %26.1 artış ile 5363 TL maaş: İşte tüm detaylar...

Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istediğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret artışı yapılırken Çalışma Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" dedi.

Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül öne çıkıyor! %26.1 artış ile 5363 TL maaş: İşte tüm detaylar...

Şimdi gözler Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle yapacağı çalışmaya çevrildi.

Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül öne çıkıyor! %26.1 artış ile 5363 TL maaş: İşte tüm detaylar...

Bu hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor.

Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül öne çıkıyor! %26.1 artış ile 5363 TL maaş: İşte tüm detaylar...

Sonuca ilişkin açıklamayı da Başkan Erdoğan NATO toplantısı dönüşü yapacağını söyledi.

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