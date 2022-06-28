Asgari ücrete zam müjdesi! 3 formül öne çıkıyor! %26.1 artış ile 5363 TL maaş: İşte tüm detaylar...

Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istediğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret artışı yapılırken Çalışma Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" dedi.