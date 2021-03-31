BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Mutfak aletleri ve ev aksesuarlarında DEV fırsat!
BİM 2 Nisan aktüel kataloğuyla birlikte cuma gününden itibaren satılacak ürünler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. BİM'de bu hafta Kumtel Set Üstü İnox Ocak, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi, Casilda Home Mutfak Havlu Seti 4'lü, Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo, Elyaf Dolgulu Sandalye Minderi ve Paşabahçe 12 Parça Çay Seti ürünleri dikkat çekti. Peki, BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o liste...
BİM 2 Nisan aktüel kataloğu ürünleri cuma gününün yaklaşmasıyla merak ediliyor. Mutfak aletleri ve ev aksesurlarında yer alan fırsatlar tercih edilecek. BİM'de bu hafta Mercusys Kablosuz Menzil Genişletici, Chef's Pro Blender Seti, Paşabahçe 3 Katlı Cam Sunum Seti, Profesyonel Ahşap Saplı Bahçe Çapası, Pantolon Görünümlü Termal Tayt Kadın, Günlük Ayakkabı Kız-Erkek Çocuk, Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo ürünleri bulunuyor.