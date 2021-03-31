BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Mutfak aletleri ve ev aksesuarlarında DEV fırsat!

BİM 2 Nisan aktüel kataloğuyla birlikte cuma gününden itibaren satılacak ürünler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. BİM'de bu hafta Kumtel Set Üstü İnox Ocak, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Abdullah Efendi Keyif Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi, Casilda Home Mutfak Havlu Seti 4'lü, Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo, Elyaf Dolgulu Sandalye Minderi ve Paşabahçe 12 Parça Çay Seti ürünleri dikkat çekti. Peki, BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte o liste...

31.03.2021 15:01 - Son Güncelleme: 31.03.2021 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





