Emekliye beklenen ödemeler başladı! Yaklaşık 8000 TL... Bankaya gidip paranıza bakın! 4a, 4b, 4c tümünü kapsıyor!
En yüksek promosyon veren bankalar belli oldu. Emeklilerin yüzü bu haberle gülüyor. 4a, 4b, 4c tümünü kapsıyor. Yaklaşık 8000 TL ödeme veriliyor. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarının yanında ek ödeme nasıl alabileceklerini merak ediyordu. Emekliye beklenen müjde o bankalardan geldi. Promosyon kampanyaları kapsamında binlerce liralık ödeme yapılıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? Ziraat, Vakıf, İNG, İş Bankası, Halkbank, QNB tümünü araştırdık. İşte bankaların promosyon kampanyaları...
Emekliye en yüksek promosyon ödemesi o bankada! Bankaların promosyon kampanyaları devam ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar süre tanındı. Kimi banka aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Kimi banka ise kampanya kapsamında maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. İşte bankaların emekli promosyon ödeme miktarı...
ÖDEMELER BAŞLADI
Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir. Yani önceden başvuru yapanların ödemeleri başladı bile.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor. Emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.
GARANTİ BBVA
Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor.