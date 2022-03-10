Emekliye bayram kazancı! 1100 TL 2126 TL'ye kadar yükselebilir: İşte 2022 bayram ikramiyesinin ipuçları
Bayram ikramiyesi yaklaşırken, emeklilerin zam beklentisi arttı. Yeniden değerleme, asgari ücret, enflasyon gibi 4 formül gündeme geldi. 1.100 liralık ödeme, 2.126 liraya kadar yükselebilecek.
10.03.2022 06:56 - Son Güncelleme: 10.03.2022 06:56
Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışa ilişkin 4 formül öne çıkıyor:
İŞTE FORMÜLLER
FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti.