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Haberler Ekonomi Emekliye bayram kazancı! 1100 TL 2126 TL'ye kadar yükselebilir: İşte 2022 bayram ikramiyesinin ipuçları

Emekliye bayram kazancı! 1100 TL 2126 TL'ye kadar yükselebilir: İşte 2022 bayram ikramiyesinin ipuçları

Bayram ikramiyesi yaklaşırken, emeklilerin zam beklentisi arttı. Yeniden değerleme, asgari ücret, enflasyon gibi 4 formül gündeme geldi. 1.100 liralık ödeme, 2.126 liraya kadar yükselebilecek.

10.03.2022 06:56 - Son Güncelleme: 10.03.2022 06:56
Emekliye bayram kazancı! 1100 TL 2126 TL’ye kadar yükselebilir: İşte 2022 bayram ikramiyesinin ipuçları

Emeklilerin bayram ikramiyesi dönemi yaklaşırken, zam beklentileri de arttı.

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Emekliye bayram kazancı! 1100 TL 2126 TL’ye kadar yükselebilir: İşte 2022 bayram ikramiyesinin ipuçları

Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor.

Emekliye bayram kazancı! 1100 TL 2126 TL’ye kadar yükselebilir: İşte 2022 bayram ikramiyesinin ipuçları

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Emekliye bayram kazancı! 1100 TL 2126 TL’ye kadar yükselebilir: İşte 2022 bayram ikramiyesinin ipuçları

Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışa ilişkin 4 formül öne çıkıyor:

Emekliye bayram kazancı! 1100 TL 2126 TL’ye kadar yükselebilir: İşte 2022 bayram ikramiyesinin ipuçları

İŞTE FORMÜLLER
FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti.

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