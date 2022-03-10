Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Konu sadece WhatsApp yazışması değil; mesela, işyerinde çalışanın sosyal medyayı yoğunlukla kullanması işverene iş sözleşmesini sonlandırma hakkı tanır mı? Ya da çalışanın, işveren tarafınca sağlanmış olan bilgisayar, internet veya telefon gibi iletişim araçları ile sosyal medya kullanması iş sözleşmesine aykırı durum mudur? Konuyla ilgili Hürriyet yazarı Noyan Doğan merak edilenleri yanıtladı.