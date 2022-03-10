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Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Çalışanın WhatsApp yazışmaları hakkında Yargıtay'dan gelen emsal karar işverenin ve çalışanların sınırlarının araştırılmasına neden oldu. Peki çalışanın, işveren tarafınca sağlanmış olan bilgisayar, internet veya telefon gibi iletişim araçları ile sosyal medya kullanması iş sözleşmesine aykırı durum mudur? İşte detaylar&hellip;

10.03.2022 08:23 - Son Güncelleme: 10.03.2022 08:23
Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Konu sadece WhatsApp yazışması değil; mesela, işyerinde çalışanın sosyal medyayı yoğunlukla kullanması işverene iş sözleşmesini sonlandırma hakkı tanır mı? Ya da çalışanın, işveren tarafınca sağlanmış olan bilgisayar, internet veya telefon gibi iletişim araçları ile sosyal medya kullanması iş sözleşmesine aykırı durum mudur? Konuyla ilgili Hürriyet yazarı Noyan Doğan merak edilenleri yanıtladı.

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Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

YARGININ WHATSAPP KARARI
Önce, WhatsApp konusundan başlayayım. Kişi ve yer konusunda detay vermeden, kısaca olayı özetleyeyim. Özel sektör çalışanı, çalışma arkadaşları ile aralarında kurdukları WhatsApp üzerinden şirket yetkililerine hakaret ettiği gerekçesiyle, tazminatsız olarak işten çıkartıldı.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Olay hukuka yansıdı, bölge mahkemesi işvereni haklı buldu. Konu, Anayasa Mahkemesi'ne gitti ve mahkeme özel hayata saygı ve haberleşme hürriyeti haklarının ihlal edildiğine hükmederek, kişiyi haklı buldu. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin, gerekçeli kararında önemli bir hususu da atlamamak gerekiyor.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

O da, işveren tarafından iş yerinde kullanılan bilgisayar üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği, denetlenebileceği yönünde çalışanın bilgilendirilmediği hususu.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Özetleyecek olursak, iş sözleşmesinde aykırı bir kural ya da hüküm yoksa, çalışan, işini aksatmadığı, iş arkadaşlarına rahatsız vermediği sürece; WhatsApp kullandığı ve işyerindeki WhatsApp ağlarına katıldığı gerekçesiyle işten çıkartılamaz, tazminatsız iş sözleşmesi iptal edilemez. Şunu da eklemekte fayda var, iş kanunu, çalışanın korunması üzerine kurguludur.

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