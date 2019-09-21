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Kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu! İstanbul ve Ankara'da hangi semtlerde kentsel dönüşüm yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan ve 65 bin konutu kapsayan kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu. İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenler ve Üsküdar'da kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiyor. Başkent Ankara'da 5 bin, Konya'da 2 bin 500 ve Adana'da 3 bin 900 konut kentsel dönüşüm projeleri kapsamında dönüşecek. İşte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere il il kentsel dönüşüm projelerinin detayları...

21.09.2019 17:06 - Son Güncelleme: 21.09.2019 17:25
Kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu! İstanbul ve Ankara'da hangi semtlerde kentsel dönüşüm yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6.7 milyon riskli konutu yenilemek için hazırlanan 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı.

Kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu! İstanbul ve Ankara'da hangi semtlerde kentsel dönüşüm yapılacak?

5 yıllık eylem planına göre ülke genelinde acil dönüşmesi planlanan 1.5 milyon konut var.

Kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu! İstanbul ve Ankara'da hangi semtlerde kentsel dönüşüm yapılacak?

Bu nedenle yılda 100 bini İstanbul'da olmak üzere 300 bin konutun 'yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm' temel ilkeleri ışığında dönüşmesi planlanıyor.

Kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu! İstanbul ve Ankara'da hangi semtlerde kentsel dönüşüm yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yıl içerisinde temeli atılan konutlarla birlikte, 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını açıkladı.

Kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu! İstanbul ve Ankara'da hangi semtlerde kentsel dönüşüm yapılacak?

Bakan Murat Kurum'un açıkladığı dönüşüm hamlesinin il il detayları da belli oldu.

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