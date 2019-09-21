Kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu! İstanbul ve Ankara'da hangi semtlerde kentsel dönüşüm yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan ve 65 bin konutu kapsayan kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu. İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenler ve Üsküdar'da kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiyor. Başkent Ankara'da 5 bin, Konya'da 2 bin 500 ve Adana'da 3 bin 900 konut kentsel dönüşüm projeleri kapsamında dönüşecek. İşte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere il il kentsel dönüşüm projelerinin detayları...

21.09.2019 17:06 - Son Güncelleme: 21.09.2019 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





