Emekliye ayda 364 TL ek gelir! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Ağustos ayı emekliler için kazançlı geçecek. Tüm emeklilere 5-9 Ağustos'ta biner lira Kurban Bayramı ikramiyesi var. Toplu sözleşmede de başta ayda 364 lira aile yardımı olmak üzere 4 talep karara bağlanacak. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Ağustos ayında verilecek Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...
13.07.2019 08:00
- Son Güncelleme: 13.07.2019 08:00
DİĞER GALERİLER