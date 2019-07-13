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Emekliye ayda 364 TL ek gelir! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ağustos ayı emekliler için kazançlı geçecek. Tüm emeklilere 5-9 Ağustos'ta biner lira Kurban Bayramı ikramiyesi var. Toplu sözleşmede de başta ayda 364 lira aile yardımı olmak üzere 4 talep karara bağlanacak. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Ağustos ayında verilecek Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

13.07.2019 08:00 - Son Güncelleme: 13.07.2019 08:00
Emekliye ayda 364 TL ek gelir! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekliler için Ağustos da kazançlı geçecek.

Emekliye ayda 364 TL ek gelir! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Biner lira Kurban Bayramı ikramiyesini ceplerine koyacak emekliler, toplu sözleşmeyi de kazançlarını artıracak taleplerin karara bağlanması açısından gözleyecek.

Emekliye ayda 364 TL ek gelir! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ayda 364 lira aile yardımı başta olmak üzere 4 talep karara bağlanacak.

Emekliye ayda 364 TL ek gelir! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

4 AYRI ZAM ORANI: Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenecek.

Emekliye ayda 364 TL ek gelir! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranlarını emekliler toplu sözleşmeyle öğrenecek.

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