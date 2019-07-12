Çalışan anneye 1015 liralık destek! Kreş desteği alma şartları neler?
Kreş desteği almak için şartlar neler? Sigortalı bir işte çalışan annelere verilen kreş desteği 304 liradan 1015 liraya yükseltildi. Destekten yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine başvurmak gerekirken, bazı şartları da taşımak gerekiyor. Kreş desteği nasıl alınır? Kimler kreş desteği alabilir? İşte detaylar...
12.07.2019 10:26
- Son Güncelleme: 12.07.2019 10:26
İş dünyasındaki çalışan annelere büyük kolaylık sağlayan düzenleme, 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Ancak çoğu anne bu düzenlemeden habersiz. Buna göre; çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse, devlet 1.015 lira (brüt asgari ücretin yarısı) destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yani 711 liralık artış var.
VERGİ DIŞI OLACAK
Bu yolla çocuk bakımı nedeniyle iş gücü piyasasına katılamayan annelere büyük kolaylık sağlanmış olacak. Kadın çalışanlara yönelik kreş desteği, ek bir destek.
Ancak ek bir ödeme değil. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor.
ŞARTLARI NELER?
Kreş desteğinin bazı şartları var. Destekten yararlanmak için çalışanın çocuğunu gönderdiği kreş ve gündüz bakımevinin özel sektörde faaliyet göstermesi şart.