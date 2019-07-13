Erken emeklilik için 5 formül! Erken emeklilik şartları nelerdir?
Emeklilik için belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak bunu esneten bazı imkanlar da var. Çalışanlar açısından erken emekli olmanın 5 ayrı yolu bulunuyor. Erken emeklilik imkanından yararlanmak için hangi şartlar gerekir? Kaç yıldan sonra maaş bağlanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, erken emeklilik ile ilgili merak edilen detayları açıkladı...
13.07.2019 07:59
- Son Güncelleme: 13.07.2019 07:59
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