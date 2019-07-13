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Erken emeklilik için 5 formül! Erken emeklilik şartları nelerdir?

Emeklilik için belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak bunu esneten bazı imkanlar da var. Çalışanlar açısından erken emekli olmanın 5 ayrı yolu bulunuyor. Erken emeklilik imkanından yararlanmak için hangi şartlar gerekir? Kaç yıldan sonra maaş bağlanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, erken emeklilik ile ilgili merak edilen detayları açıkladı...

13.07.2019 07:59 - Son Güncelleme: 13.07.2019 07:59
Erken emeklilik için 5 formül! Erken emeklilik şartları nelerdir?

Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Ancak emeklilik için işe giriş tarihine göre ve bulunulan kuruma göre belli süreler gerekiyor.

Erken emeklilik için 5 formül! Erken emeklilik şartları nelerdir?

Öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor.

Erken emeklilik için 5 formül! Erken emeklilik şartları nelerdir?

Ancak emekliliği erkene çekmek de mümkün. Bunun için 5 önemli fırsat var:

Erken emeklilik için 5 formül! Erken emeklilik şartları nelerdir?

KADINLARA DOĞUM İMKANI: Kadın çalışanlar çocukları üzerinden prim kazanıyor.

Erken emeklilik için 5 formül! Erken emeklilik şartları nelerdir?

Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor.

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