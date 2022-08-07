Emekliye ATM’den 7.000 TL yatıyor! TC kimlik numarasının sonuna göre ödemeler başladı! SSK 4a, 4b, 4c’liye maaşının 3 katı kadar...

Emekliye promosyon ödemeleri günden güne artıyor. Ağustos ayına girer girmez bankalardan peş peşe kampanya duyurusu geldi. En yüksek promosyon ödemesi 7.500 TL'ye çıktı. Kendi bankasından düşük emekli promosyon ödemesi alanlar bankasını değiştirmek isterken bir yandan da şartlar merak ediliyor. Öncelikle şunu belirtelim; süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ama süre dolmadan da banka değiştirilebiliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Kredi kullanan emekliler ise bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyor. İşte banka banka yeni promosyon kampanyları ve emeklilerin dikkat etmesi gereken noktalar...