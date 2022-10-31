Çalışanlara promosyonda KDK müjdesi! Kimler alacak? Promosyon nasıl artırılacak?
Emeklilerin banka promosyonunda 1 Kasım itibariyle taban tutarlar güncellenirken, kamu çalışanlarına da Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan iyi haber geldi. Kurum, "Mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin" tavsiyesinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı 3 bin liralık promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltirken, diğer kurumlardaki çalışanlar da yeni ödeme bekliyor. Peki promosyon nasıl artırılacak? İşte yolları...
Son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı çalışanları sevindirdi. Bir çalışanın başvurusu üzerine harekete geçen KDK, il milli eğitim müdürlüğüne "Mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin" tavsiyesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı da jet hızıyla promosyon sözleşmesini yenileyerek, çalışanlar için tutarın 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseltilmesini sağladı.
NASIL YÜKSELTİLİYOR?
Çalışanlar için ödenen banka promosyonunu yenilemek isteyen kamu kurumları öncelikle komisyon oluşturuyor. 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre komisyon; kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden meydana geliyor.
3 kişilik komisyon, promosyonu, bankalardan teklif alarak belirliyor. Bankalar ile yapılacak protokollerin süresi 2 yıldan az, 5 yıldan çok olamıyor.