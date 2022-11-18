Emekliye 2.200 TL ödeme! SSK, Bağkur, EYT'lilere yeni yılda dev İKRAMİYE vuracak! 2 kez karşılıksız verilecek! O tarihte ATM'den çekebilirsiniz!

Yeni yılda 13.2 milyona çifte ikramiye müjdesi geliyor. Emekliler bilindiği üzere yılda 2 kez bayram ikramiyesi alıyor. 2023 yaklaşırken 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı sorusu akıllarda yerini alıyor. Her yıl emekli ve SGK tarafından belirlenen kişiler için dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemelerinde de yeni oranlar ortaya çıkmaya başlayacak. 2023 emekli maaş zam oranlarının belirlenmesinin ardından milyonlarca kişi ek ikramiyelerde de artış yapılmasını istiyor. Peki, 2023'te emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar!