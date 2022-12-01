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Haberler Ekonomi ATM'den hemen çekiyorsunuz! TC kimlik numaranıza 5000 TL nakit ödeme yapılıyor son dakika!

ATM'den hemen çekiyorsunuz! TC kimlik numaranıza 5000 TL nakit ödeme yapılıyor son dakika!

T.C. kimlik numaranıza göre 5000 TL tutarında nakit ödeme olanaklardan faydalanma fırsatlarına sahip olabilecekler. Son dakika haberleri kapsamında ödemeler Kasım ayının son gününde ayrıcalıklı hizmetlerden kişiler yararlanma fırsatlarına sahip olabilecekler.

takvim.com.tr
01.12.2022 12:31 - Son Güncelleme: 01.12.2022 12:31
ATM’den hemen çekiyorsunuz! TC kimlik numaranıza 5000 TL nakit ödeme yapılıyor son dakika!

Son dakika haberleri kapsamında vatandaşlar 5000 TL nakit ödeme imkânlarından yararlanma fırsatlarına sahip oluyorlar. Bankaların sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanmak için T.C kimliğiniz ile başvuru yapmanız yeterlidir.

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ATM’den hemen çekiyorsunuz! TC kimlik numaranıza 5000 TL nakit ödeme yapılıyor son dakika!

T.C. kimlik numaranızın son hanesine göre kişiler hesapları üzerinden paralarını çekebilecekler. 5000 tutarında bir hizmet olanağından faydalanma fırsatlarına sahip olabiliyorlar ve böylelikle en iyi hizmetlerden kişiler yararlanma fırsatına erişebilecekler.

ATM’den hemen çekiyorsunuz! TC kimlik numaranıza 5000 TL nakit ödeme yapılıyor son dakika!

5000 TL tutarında ödemelerin avantajlarla kişilere sunulması kişileri heyecanlandıran gelişmeler arasında bulunuyor.
T.C. kimlik numarasının son hanesine 5000 TL olanaklarda beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.

ATM’den hemen çekiyorsunuz! TC kimlik numaranıza 5000 TL nakit ödeme yapılıyor son dakika!

T.C kimlik numarasına göre ödemelerin gerçekleşmesi beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Böylelikle kişiler en iyi standartlardaki hizmetlerden yararlanma fırsatına erişim sağlayabilecekler.

ATM’den hemen çekiyorsunuz! TC kimlik numaranıza 5000 TL nakit ödeme yapılıyor son dakika!

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Faiz Oranı

%1,24
Aylık Taksit

182,27 TL

Toplam Ödeme

6.586,72 TL

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