ATM'den hemen çekiyorsunuz! TC kimlik numaranıza 5000 TL nakit ödeme yapılıyor son dakika!
T.C. kimlik numaranıza göre 5000 TL tutarında nakit ödeme olanaklardan faydalanma fırsatlarına sahip olabilecekler. Son dakika haberleri kapsamında ödemeler Kasım ayının son gününde ayrıcalıklı hizmetlerden kişiler yararlanma fırsatlarına sahip olabilecekler.
01.12.2022 12:31 - Son Güncelleme: 01.12.2022 12:31
Son dakika haberleri kapsamında vatandaşlar 5000 TL nakit ödeme imkânlarından yararlanma fırsatlarına sahip oluyorlar. Bankaların sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanmak için T.C kimliğiniz ile başvuru yapmanız yeterlidir.