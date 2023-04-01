Emekliye 9.500 TL ödeme! O tarihte hesaplara yatıyor! Tahsis nosuna göre liste geldi! SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti!

Emekli maaşları 7.500 TL'ye, ikramiyeler ise 2.000 TL'ye çıkarıldı. Nisan ayında oldukça kazançlı çıkacak emekliler ve EYT'liler, bazı soruları merak edip araştırıyor. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi emekliler tarafından memnuniyetle karşılanırken gözler, maaşların yatacağı tarihe odaklandı. Bu yasadan EYT'liler de faydalanacak. Peki, Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, erkene alınır mı? İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi!