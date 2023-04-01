%15 Refah Payı + %45 EK ZAM + 2.500 TL sosyal yardım ilavesi! 700 bin işçiye toplu sözleşme zammı!

700 bin işçi için kritik gün geldi, çattı. Kamu işçileri toplu sözleşme süreci için son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerinin yer aldığı ortak talep metni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve işçi sendikası TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi bekleniyor. Peki, kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika imzalandı mı? Kamu çerçeve protokolü son durum ne? 700 bin kamu işçisine kaç TL zam gelecek? İşte detaylar...