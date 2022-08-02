Başvuru yapmak yeterli! İşsiz vatandaşların dikkatine: 3 bin 972 TL maaş veriliyor!

Ülke sınırları içinde yaşayan vatandaşlar bağlamında geliştirmiş bulunduğu projeler ve içeriğinde yayınlamış bulunduğu iş ilanları ile ilgi çeken Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de kişilerin yararına hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra işsizlik maaşlarını yine hesaplayan Türkiye İş Kurumu, alakalı şartları gerçekleştiren ve geliri olmayan vatandaşlara 3 bin 972 TL'ye kadar maaş bağlanacağını bildirdi.