1 GÜN BORÇLAN 1 YIL ERKEN EMEKLİ OL! Staj sigortası emekliliği öne çekebilir mi? Emeklilik için vergi indiriminden kimler yararlanabilir?

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Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Staj başlangıcını dikkate alarak yapılan borçlanma emeklilik yaşını da düşürür.