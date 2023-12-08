1 GÜN BORÇLAN 1 YIL ERKEN EMEKLİ OL! Staj sigortası emekliliği öne çekebilir mi? Emeklilik için vergi indiriminden kimler yararlanabilir?

Milyonlarca kişi staj sigortasının emekliliğe faydasının olup olmadığını merak ediyor. Staj sigortası ev kadınları ve çalışan annelerin, "vergi indirimi" de işçilerin emeklilik hakkına erişimini kolaylaştırıyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. İşte detaylar...
Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Staj başlangıcını dikkate alarak yapılan borçlanma emeklilik yaşını da düşürür.
Öğrenciliğinde staj sigortası yaptıran kadınlar, normal sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocukları için de doğum borçlanmasına gidebiliyor. Çalışan işçiler meslek hastalığı, memurlar da vazife malulü kapsamında bulunuyor. İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabilir.
Engelli vatandaşlar her yıl belirlenen miktarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalıyor. Staj sigortası, vergi indirimi ile emeklilik, vazife malullerine sağlanan haklara ilişkin bazı soruların yanıtları şöyle: