Emekliye 9 puan farkla zamlı maaş tablosu oluştu! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı refah payı dahil 12.500 TL'yi aşacak! %5 ek ödeme...

1 Türkiye'de emekliler için önemli bir düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan'a emekli zammı konusunda önemli bir talimat verdi. Talimatında "Kimse enflasyona ezdirilmeyecek" parolasıyla emeklilerin refahını artırmaya odaklanılması gerektiğini belirtti. İşte en yeni maaş tablosu ve hesaplamalar haberimizde...

2 Emekli maaşı zammı, memur zammı ve asgari ücret için geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oran açıklamıştı. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50'ye yakın artış yapılacağını söyleyerek, "İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız" ifadelerine yer verdi.