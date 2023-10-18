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Emekliye 9 puan farkla zamlı maaş tablosu oluştu! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı refah payı dahil 12.500 TL'yi aşacak! %5 ek ödeme...

Ocak ayında yapılacak olan emekli, memur maaşı ve asgari ücret artışlarına dair önemli gelişmeler gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 38, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir artış yapılacağını açıkladı. Bu artışlar, emekliler ve memurlar için maaşlarının önemli bir şekilde yükselmesini sağlayacak. Peki, Ocak 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına kaç TL zam gelecek? İşte en yeni oranlarla hesaplı tablo!

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 06:39 Güncelleme 18 Ekim 2023, 06:39
Emekliye 9 puan farkla zamlı maaş tablosu oluştu! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük emekli maaşı refah payı dahil 12.500 TL’yi aşacak! %5 ek ödeme... 1

Türkiye'de emekliler için önemli bir düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan'a emekli zammı konusunda önemli bir talimat verdi. Talimatında "Kimse enflasyona ezdirilmeyecek" parolasıyla emeklilerin refahını artırmaya odaklanılması gerektiğini belirtti. İşte en yeni maaş tablosu ve hesaplamalar haberimizde...

Emekliye 9 puan farkla zamlı maaş tablosu oluştu! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük emekli maaşı refah payı dahil 12.500 TL’yi aşacak! %5 ek ödeme... 2

Emekli maaşı zammı, memur zammı ve asgari ücret için geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oran açıklamıştı. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50'ye yakın artış yapılacağını söyleyerek, "İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız" ifadelerine yer verdi.

Emekliye 9 puan farkla zamlı maaş tablosu oluştu! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük emekli maaşı refah payı dahil 12.500 TL’yi aşacak! %5 ek ödeme... 3

"9 PUANLIK FARK VAR"

Bu açıklamanın ardından gözler zam oranlarına çevrildi. Ekonomist Muhammet Bayram, Bakan Işıkhan'ın sözlerini anımsatarak, "Bu aslında son 6 aylık enflasyon farkını işaret ediyor. Şu anda açıklanan ilk üç aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül) enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti. Bu kümülatif bir artıştır. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonları geldiğinde yüzde 38'ler civarında bir artış olacağını Bakan Işıkhan tahmin etti.

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