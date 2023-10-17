Emekli maaş sistemi ve emeklilik yaşında değişiklik sinyali geldi! 12. Kalkınma Planı Meclis'te! Yeni reformlar paketle sunulacak! ABO, TES...

1 Türkiye'nin 2024-2028 yıllarına yönelik kalkınma hedeflerini belirleyen 12. Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Plan, ülkenin ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişimini şekillendirecek önemli bir belge olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planın ayrıntılarına dair bugün saat 10.00'da TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak. Bu sunum, planın öne çıkan noktalarını ve hedeflerini daha geniş bir kitleyle paylaşma amacını taşıyor.

2 Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi, geleceğe daha güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde hazırlanıyor. Bu reformlar, hem mevcut emeklilerin hem de gelecekteki emeklilerin daha iyi bir sosyal güvenlik sistemine sahip olmalarını amaçlamaktadır. İşte bu reformlar hakkında daha fazla bilgi;