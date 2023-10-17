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Emekli maaş sistemi ve emeklilik yaşında değişiklik sinyali geldi! 12. Kalkınma Planı Meclis'te! Yeni reformlar paketle sunulacak! ABO, TES...

Türkiye'de ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın sağlanması amacıyla hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Bu kapsamlı plan, 2024'den 2028'e kadar olan dönemi içeriyor ve çeşitli sektörlerde önemli değişikliklere işaret ediyor. Özellikle dikkat çeken bir nokta, planın içeriğinde yer alan sosyal güvenlik sistemine dair düzenlemeler oldu. Emeklilik aylıklarını etkileyen aylık bağlama oranı (ABO) ile ilgili düzenlemelere değinildi. İşte emekliliği ilgilendiren detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 09:59 Güncelleme 17 Ekim 2023, 09:59
Emekli maaş sistemi ve emeklilik yaşında değişiklik sinyali geldi! 12. Kalkınma Planı Meclis’te! Yeni reformlar paketle sunulacak! ABO, TES... 1

Türkiye'nin 2024-2028 yıllarına yönelik kalkınma hedeflerini belirleyen 12. Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Plan, ülkenin ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişimini şekillendirecek önemli bir belge olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planın ayrıntılarına dair bugün saat 10.00'da TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak. Bu sunum, planın öne çıkan noktalarını ve hedeflerini daha geniş bir kitleyle paylaşma amacını taşıyor.

Emekli maaş sistemi ve emeklilik yaşında değişiklik sinyali geldi! 12. Kalkınma Planı Meclis’te! Yeni reformlar paketle sunulacak! ABO, TES... 2

Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi, geleceğe daha güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde hazırlanıyor. Bu reformlar, hem mevcut emeklilerin hem de gelecekteki emeklilerin daha iyi bir sosyal güvenlik sistemine sahip olmalarını amaçlamaktadır. İşte bu reformlar hakkında daha fazla bilgi;

Emekli maaş sistemi ve emeklilik yaşında değişiklik sinyali geldi! 12. Kalkınma Planı Meclis’te! Yeni reformlar paketle sunulacak! ABO, TES... 3

1. Aylık Bağlama Sistemi Yeniden Düzenlenecek
Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecektir. Bu düzenleme, kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik ederken aynı zamanda mali yükü azaltacaktır.

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