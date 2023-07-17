Bu hafta ŞOK'ta Aşurelik malzemeler var! 17-25 Temmuz 2023 fiyat listesi yayınlandı! Buğday 14.90, kuru fasülye 34.90, nohut 29.50 TL, ceviz içi...
17-25 Temmuz 2023 tarihlerinde ŞOK'ta aşurelik malzemeler olacak. Aşure günü bu yıl 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Her hatfa envai çeşit ürünlerde indirim yapan ŞOK marketleri bu hafta Aşure Günü'ne özel indirimler uyguladı. Buna göre buğday, kuru fasülye, nohut, ceviz içi, aşure kasesi ve daha bir çok malzemede kamanya başladı. İşte ŞOK'un yeni hafta yeni kataloğu tam liste.
17.07.2023 17:17 - Son Güncelleme: 17.07.2023 17:17
ŞOK 17-25 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Bu hafta ŞOK'ta dikkat çeken ürünler arasında Aşurelik malzemeler yer alıyor. Buğday 14.90, kuru fasülye 34.90, nohut 29.50 TL, ceviz içi 28 ,95, Kuru Kayısı 38 ,50, Kuru üzüm 18 ,95, Kıyılmış fındık 19 ,95'ye satışta. İşte ŞOK yeni indirimlerinin tümü...